Maltempo, a passo Tre Croci evacuate 70 persone da edifici

CORTINA D'AMPEZZO - Sono in corso le operazione di evacuazione di 70 persone a causa della frana detritica caduta stamani a Passo Tre Croci, sopra Cortina d'Ampezzo. La colata è scesa a ridosso della strada, che incombe su un condominio, un hotel e un B&B. Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, con il sindaco, i tecnici del comune, la polizia di stato e locale, si è decisa a scopo precauzionale l'evacuazione di tutte le strutture ricettive, per la possibilità di distacco di grossi massi.

Le 70 persone evacuate vengono trasportate presso una palestra di Cortina messa a disposizione dal comune. I vigili del fuoco del distaccamento Ampezzano e di Belluno stanno provvedendo a coadiuvare l'evacuazione e monitorare la frana. La strada in prossimità della frana è in fase di chiusura. Sul posto si sta recando il comandante dei vigili del fuoco Antonio del Gallo e l'assessore alla protezione civile del veneto, Gianpaolo Bottacin.

Sull'Alemagna in località Acquabona leggera frana sulla carreggiata, ma non si è reso necessario interrompere la viabilità. A Lozzo di Cadore frana lungo la strada di accesso a Pian dei Buoi con alcune persone attualmente isolate al rifugio Baion; Negrar di Valpolicella frana con possibile interessamento della S.P. 34; I vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni allagamenti a Verona, Padova, Belluno e Treviso. A Venezia alle 21.50 si oggi son previsto 110 cm di acqua alta, con l'attivazione del sistema Mose.