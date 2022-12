Maltempo, nubifragio nel catanzarese. Allerta arancione in Puglia

CATANZARO - Il maltempo continua a sferzare l'Italia, in particolar modo il Sud. Un violento nubifragio si è abbattuto sul catanzarese. "Da ieri sera forti piogge sulla costa ionica calabrese, in provincia di Catanzaro", scrivono in un tweet i Vigili del fuoco che hanno effettuato "50 interventi. A Simeri Crichi salvata una donna travolta dall’acqua nella sua casa. Giunti rinforzi da Cosenza, Reggio Calabria e Basilicata". "E' stata una notte di grande trepidazione e di grande angoscia. La bomba d’acqua che ha colpito la nostra città non era stata prevista da nessun bollettino meteorologico e non era stata preceduta da nessuna allerta".

Così in una nota il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.



"Appena giunte le segnalazioni di allagamento - spiega - la macchina comunale si è messa immediatamente in moto e voglio ringraziare la Polizia Locale, i dirigenti comunali, i nostri operai, la Protezione Civile Comunale, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine e tutti coloro che si sono prodigati a prestare soccorso ai tanti automobilisti rimasti bloccati nelle strade e ai tanti cittadini che hanno subito l’allagamento delle proprie abitazioni. La furia e la rapidità degli eventi non hanno consentito di soccorrere tutti nell’immediatezza ma solo grazie alla velocità della risposta si sono evitati guai peggiori".