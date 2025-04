Maltempo a Nordest: strade allagate, interventi e disagi tra Veneto e Friuli

FRIULI VENEZIA GIULIA / VENETO ORIENTALE – Il ritorno del maltempo ha investito con forza il Nordest, con piogge abbondanti e raffiche di vento che hanno causato allagamenti e chiusure stradali in più aree tra la Destra Tagliamento, il Friuli e il Veneto orientale.



La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha confermato l’allerta per oggi, 15 aprile, con piogge diffuse e venti fino a 70 km/h sulla costa. Gli accumuli di pioggia più consistenti si sono registrati sulle Prealpi, dove sono caduti oltre 100 mm di acqua. Nelle pianure si sono toccati i 50-80 mm, mentre lungo la costa lo Scirocco ha soffiato con forza.



Nel Veneto orientale, fortemente colpito il comune di Pramaggiore, dove diverse strade sono state chiuse al traffico a causa degli allagamenti nelle località di Comugne e Belfiore. Disagi anche a Gruaro, al confine con il Friuli, con interventi dei vigili del fuoco a Boldara per soccorrere una persona rimasta bloccata in auto dall’acqua.



In Friuli, segnalati interventi a Pravisdomini, dove i vigili del fuoco hanno fronteggiato situazioni critiche causate dalle precipitazioni persistenti. Nella Bassa friulana, problemi a Latisana in via Trieste, dove sono stati allagati scantinati, garage e cortili.



Le autorità raccomandano la massima prudenza e sconsigliano gli spostamenti non essenziali nelle zone più colpite. Le condizioni meteo dovrebbero iniziare a migliorare solo dal tardo pomeriggio, ma il peggioramento atteso tra mercoledì e giovedì potrebbe riportare neve in quota e burrasche in montagna.