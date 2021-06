Maltempo nel trevigiano, Zaia dichiara lo stato di crisi

CONEGLIANO - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, con proprio decreto, ha dichiarato lo stato di crisi a seguito delle violente grandinate che ieri hanno interessato la zona della Pedemontana trevigiana. Il decreto rimarrà "aperto", anche in vista delle avverse previsioni meteo per le prossime ore e in attesa che i comuni interessati effettuino le opportune ricognizioni e il censimento dei danni provocati dal maltempo.



Contestualmente, Zaia ha avviato le procedure per lo stato di calamità naturale, per il ristoro ai danni che hanno interessato le attività agricole della zona, in particolare le colture vitivinicole.

