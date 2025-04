Maltempo killer negli Stati Uniti: almeno 16 morti tra cui due bambini

STATI UNITI - È salito ad almeno 16 il bilancio delle vittime provocate dalla devastante ondata di maltempo che da mercoledì scorso sta flagellando il Sud e il Midwest degli Stati Uniti, con piogge torrenziali, inondazioni e tornado. Le aree più colpite sono il Tennessee, Missouri, Indiana, Arkansas e Kentucky. In Tennessee si registrano 10 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. In Kentucky, un bambino di 9 anni è stato travolto dalla piena mentre andava a scuola, mentre un anziano di 74 anni è annegato nella propria auto sommersa dall'acqua.



Il Missouri piange due vigili del fuoco, deceduti in interventi distinti mercoledì e venerdì. In Indiana ha perso la vita un 27enne, mentre in Arkansas, dove si sono registrate precipitazioni eccezionali, è morto un bambino di 5 anni. Interi quartieri risultano sommersi, con danni ingenti e popolazioni isolate. In varie zone sono stati segnalati tornado, aggravando ulteriormente la situazione.