Maltempo a Jesolo: “Danni contenuti, avviata la richiesta alla Regione per lo stato di emergenza”

JESOLO - “Polizia locale e Protezione civile hanno monitorato l'evoluzione della situazione fin dalle prime ore della serata di ieri. Il passaggio del picco di marea e l'ondata di maltempo hanno causato dei danni contenuti in specifici punti della costa, colpendo dei tratti di pedonamento e alcuni chioschi. Fortunatamente le conseguenze sono state minori di quanto temuto e le misure di prevenzione assunte hanno funzionato". Lo rende noto Christofer De Zotti, sindaco di Jesolo.

"La situazione è ancora sotto controllo e così continuerà almeno fino al prossimo picco di marea, previsto per questa sera - aggiunge -. Per svolgere ogni operazione al meglio, abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e avviato la procedura per la richiesta dello stato di emergenza alla Regione". OT