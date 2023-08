Maltempo: grosso distacco di roccia sulle Dolomiti Bellunesi

BELLUNO - Un distacco di roccia di notevoli dimensioni è avvenuto stamani dal Teston della Schiara, gruppo montuoso delle Dolomiti Bellunesi. Lo segnala il Soccorso Alpino del Veneto, aggiungendo che sono tuttora in corso scariche di materiale che interessano le ferrate sottostanti. A dare l'allarme, questa mattina verso le 8.30, il gestore del rifugio Settimo Alpini nel Gruppo della Schiara che ha chiamato il Soccorso alpino di Belluno, per un crollo avvenuto nel tratto strapiombante sommitale della Schiara, sopra la Cengia Sperti. L'elicottero del Suem ha effettuato una prima ricognizione, per poi caricare a bordo tre soccorritori e sbarcarli lungo la Ferrata del Marmol, per visionare le condizioni dell'itinerario attrezzato.

I soccorritori sono quindi saliti al Bivacco Marmol per escludere la presenza di persone e scrivere di non scendere lungo la via. Sono ancora in corso scariche di detriti nella parete dove corrono i cavi. L'elicottero dell'Air service center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, ha poi recuperato i soccorritori per sorvolare l'intero itinerario e controllare anche il Bivacco Dalla Bernardina, dove non c'era traccia di alcun passaggio.