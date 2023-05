Maltempo: grande masso si ferma vicino ad un asilo

BOLZANO - La pioggia che cade in tutto l'Alto Adige ha provocato una serie di cadute massi in diverse località. Questa mattina, alle 7.43, dei massi sono caduti a Pontives sulla strada per Chiusa. Alle 8, un blocco di roccia di due metri cubi si è invece fermato dietro l'asilo di Vandoies di Sotto, mentre alle 8.06 dei massi sono caduti sulla strada da Cornedo all'Isarco e una frana di piccole dimensioni si è staccata vicino a Terlano. La protezione civile provinciale ha avvertito ieri dei rischi idrogeologici con il rapporto di allerta emesso con il livello giallo (basso potenziale di pericolo).

"Le piogge erano necessarie - sottolinea il direttore dell'Agenzia per la protezione civile Klaus Unterweger - ma il territorio sta reagendo di conseguenza, con eventi minori che si sono verificati senza danni gravi". Quello che sta accadendo è un fenomeno idrogeologico: quando il terreno diventa saturo e il terreno si inclina di conseguenza, si mettono in moto processi geomorfologici, motivo per cui possono verificarsi frane e colate detritiche. Il suolo di solito impiega più tempo a reagire se è rimasto asciutto per un periodo più lungo a causa della precedente mancanza di precipitazioni.