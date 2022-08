Maltempo: frane su strade, disagi tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto

SAURIS - La perturbazione che nella tarda serata di ieri e nel corso della notte si è abbattuta su alcune zone del Friuli Venezia Giulia ha provocato due frane a Sauris (Udine), che al momento risulta raggiungibile unicamente dal lato friulano, mentre la salita dal Veneto è interdetta. Non si registrano feriti o auto coinvolte nello smottamento.



Da questa mattina, sono al lavoro per lo sgombero della carreggiata i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, oltre al personale di Veneto strade, che ha la competenza sul tratto franato. Non è ancora noto per quanto tempo la viabilità resterà interrotta: una volta rimosso il materiale, andrà analizzata la geologia del versante. L'accesso alla località turistica è limitato all'utilizzo del passo Pura. OT