Il maltempo flagella il Veneto, Zaia: "Siamo già verso il mezzo miliardo"

"I danni sono tanti, ammontano a qualche centinaio di milioni di euro". Lo afferma il Presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando del maltempo che si è abbattuto sulla regione.

"Siamo già verso il mezzo miliardo - aggiunge-. Per questo abbiamo già dichiarato lo stato di crisi". "Il turismo del macabro non ci serve”, dice Zaia, criticando quanti stanno "salendo in montagna per documentare su Instagram il maltempo".

Il Governatore afferma di non escludere "una ordinanza per evitare che la gente salga", citando le frane e i danni causati da neve e pioggia.

Foto all'interno dell'articolo: Juan Carlos Marzi