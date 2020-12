Maltempo fino a sabato 12 ma poi migliora, ecco e dove

ITALIA - Il maltempo non concederà tregua su gran parte delle regioni almeno fino a sabato, poi, da domenica tornerà l'anticiclone a garantire un periodo più stabile, almeno per qualche giorno. L'incessante susseguirsi di perturbazioni atlantiche continuerà fino a sabato e a farne le spese saranno soprattutto le regioni centro-meridionali anche se venerdì, dopo un'effimera pausa, tornerà a piovere e a nevicare anche al Nord.



Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che tra Giovedì e la prima parte di Venerdì il tempo sarà più compromesso sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche centro-meridionali e più localmente su Basilicata e Puglia. Entro la serata di oggi infatti sono attese piogge localmente forti sui comparti occidentali sardi e in trasferimento al basso Lazio e alla Campania, nonché sulla Sicilia. Al Nord, nonostante una nuvolosità diffusa le piogge saranno scarse o anche nulle. Da venerdì pomeriggio il tempo tornerà a peggiorare al Nord per il sopraggiungere di una perturbazione che riporterà piogge e nevicate sulle Alpi sopra i 5-700 metri. Rimarrà ancora instabile al Sud.



Arriviamo al weekend, sabato piogge a tratti intense colpiranno la Sicilia e ancora una volta le coste tirreniche meridionali, al Centro-Nord il tempo sarà più asciutto salvo piovaschi mattutini al Nordest. Da domenica il tempo cambierà radicalmente, nel giorno in cui si festeggia Santa Lucia l’anticiclone tornerà a conquistare l’Italia a partire dal Centro-Nord dove avremo un tempo soleggiato, ultime piogge e temporali invece interesseranno ancora il Sud, soprattutto al mattino.



Oggi - Al nord: molto nuvoloso, rare piogge. Al centro: piovaschi su Tirreniche, peggiora su Sardegna con temporali. Al sud: instabile sulle regioni tirreniche.



Domani, venerdì 11 - Al nord: dapprima asciutto, poi peggiora al Nordovest con piogge. Al centro: ultime piogge su Abruzzo e Molise. Al sud: instabile con rovesci e temporali.



Sabato 12 - Al nord: piovaschi al Nordest, asciutto altrove. Al centro: piogge diffuse in Sardegna e in Toscana. Al sud: maltempo in Sicilia e regioni tirreniche.



Da domenica arriva l’anticiclone di Santa Lucia con bel tempo al Centro-Nord.