Maltempo in Emilia Romagna, dal Veneto in partenza 16 squadre di volontari della Protezione Civile Veneto

VENEZIA - “Su richiesta della Regione Emilia Romagna la colonna mobile della Protezione Civile Veneto è in partenza per le zone alluvionate con 16 squadre di volontari altamente formati e specializzati, coordinati da 2 funzionari della Direzione Protezione Civile della Regione del Veneto. Grazie a tutti”. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Ambiente Giampaolo Bottacin sul suo profilo Facebook.



“Per l’Emilia-Romagna e per il bolognese in particolare sono ore difficili, per questo voglio esprimere la mia solidarietà a tutta la popolazione che si trova a fare i conti con una nuova alluvione. La mia vicinanza va in modo particolare ai familiari e agli amici del giovane travolto dalla piena del torrente nella zona di Pianoro. Sono notizie che non vorremmo mai dover apprendere. Per questo rinnovo l’invito ad attenersi alle indicazioni fornite dalla Protezione Civile e dai sindaci”, le parole del presidente Luca Zaia. “Confidando che le condizioni meteo migliorino in tempi brevi, ringrazio tutti i soccorritori impegnati a prestare supporto alla popolazione in queste difficili ore”.