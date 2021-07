Il maltempo distrugge Malga Pian di Granezza, storica produttrice di Asiago DOP

ASIAGO - Malga Pian di Granezza, storica malga dell’Altopiano di Asiago gestita da Mario Basso e la sua famiglia, produttrice di Asiago DOP Prodotto della Montagna in località Lusiana–Conco, è stata colpita nella notte dell’8 luglio da una violenta tromba d’aria che ha distrutto quasi completamente la struttura e ucciso parte del bestiame.



Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, verificata direttamente in loco la grave situazione che ha messo in pericolo la vita di persone e animali, si è subito attivato per stanziare un contributo straordinario per la ricostruzione della malga, offrire un sostegno alla famiglia e, contestualmente, ha aperto una raccolta fondi cliccando qui.



Nota agli escursionisti ed appassionati di formaggio, Malga Pian di Granezza si trova a circa 1200 metri sul livello del mare, immersa tra pascoli e boschi incontaminati, punto di partenza ideale per gite nelle zone più belle dell’Altopiano di Asiago. A quasi tre anni dalla tempesta Vaia che, ancora oggi, mostra le sue ferite nel territorio, il maltempo di questa notte ha dato un nuovo duro colpo alla sopravvivenza della tradizione dell’alpeggio che ha preservato fino a noi gesti antichi e produzioni uniche.



Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, da sempre attento alla difesa del patrimonio storico e culturale che le malghe tramandano, nell’esprimere il proprio profondo rammarico per l’accaduto, conferma e rafforza il suo impegno per continuare a mantenere e valorizzare questa grande ricchezza con un primo contributo alla ricostruzione e invita tutti gli appassionati dell’Altopiano e del formaggio Asiago DOP a sostenere la rinascita della malga e della famiglia Basso che con passione la conduce con una donazione sulla piattaforma di crowdfunding a questo link.