Maltempo, a Crespano soccorso un bambino bloccato in auto per la strada allagata

CRESPANO DEL GRAPPA - Maltempo nella notte in Provincia, soprattutto nell’asolano e sulle Prealpi: grande lavoro per i Vigili del Fuoco.



Diversi gli interventi da parte per alberi e rami caduti a causa del forte vento e del maltempo.



Richieste di soccorso specialmente nella zona di Asolo ma anche a Maser e Crespano. Qualche intervento anche a Vittorio Veneto.



A Crespano i Vigili del Fuoco hanno soccorso un bambino bloccato in un’auto con la strada era allagata: l'episodio è accaduto in serata in via Cacciatori.



Mentre ad Asolo è stata soccorsa una donna di circa 90 anni con l’acqua che le entrava nella stanza da letto: è accaduto in via Frattalunga.