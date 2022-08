Maltempo in Corsica, 6 morti. Ferita una ragazza italiana

FRANCIA - E' salito a sei morti il bilancio della violenta ondata di maltempo che ha colpito la Corsica questa mattina (N.d.R. ieri), mentre sono 20 i feriti, di cui quattro gravissimi e in pericolo di vita. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, che ha parlato di “violentissimi venti, comunque imprevisti con tale intensità". Un bilancio provvisorio, ha precisato, perché non ci sono ancora notizie "delle persone che erano in mare”.

Tra i feriti una ragazza italiana di 23 anni, che si trovava al campeggio Dolce Vita di Calvi. E' stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Bastia a seguito di un arresto cardio-circolatorio, riporta Corse Matin. Emmanuel Macron ha espresso tutto il suo "sostegno alla Corsica e ai Corsi dopo i temporali estremamente violenti della notte scorsa e dell'inizio di giornata", ha dichiarato nel corso di una videoconferenza. Macron ha detto che i suoi primi pensieri "sono rivolti alle vittime identificate", tra le quali figurano una ragazzina di 13 anni e una donna di 72.