Maltempo: contingente Veneto in Puglia per aiutare i soccorsi

VENEZIA - Un contingente di volontari della Protezione Civile antincendio boschivo del Veneto, insieme a due Direttori delle Operazioni di Spegnimento e un funzionario della Regione, oltre a due operatori di Venetoagricoltura, sono in Puglia, su richiesta del dipartimento della protezione civile nazionale, a portare supporto nella lotta agli incendi boschivi.

Lo rende noto l'assessore veneto alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin. "Ricordo a tutti che in Veneto ci sono circa 1000 volontari della protezione civile specializzati nell'antincendio boschivo, pronti a intervenire in tutto il territorio - spiega -. Ciò non toglie che, facendo noi parte del sistema nazionale della Protezione Civile, possiamo essere chiamati ad operare anche fuori regione".