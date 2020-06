Il maltempo colpisce Sernaglia della Battaglia: torrenti esondati e strade completamente allagate. Chiesto lo stato di crisi

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - Tutta la Marca è preda del maltempo: allagamenti, frane, alberi e pali abbattuti dal vento. I giorni scorsi hanno messo letteralmente ko molti comuni e tante coltivazioni. Dopo i disagi patiti dalla zona di Asolo e Castelfranco e da quella del Quartier del Piave, è tempo di contare i danni anche a Sernaglia della Battaglia.

Amministratori, tecnici e operai comunali, Polizia locale e Protezione civile hanno perlustrato tra domenica 7 e lunedì 8 l'intero comune per verificare i danni provocati dalle forti precipitazioni: per alcune strade allagate è stata disposta la chiusura al traffico, mentre la Protezione civile ha distribuito più di 400 sacchi di sabbia ai residenti in maggiore difficoltà.

Il nubifragio ha colpito tutto il paese, ma in particolare modo la zona nord, dove si sono verificate le situazioni più gravi: in via Farra, via Lettiera e via Busche l'acqua è tracimata invadendo la strada e allagando alcuni scantinati. Particolarmente critica si è fatta anche la situazione di via Patean, in centro a Sernaglia, dove la confluenza tra i torrenti Patean - che fortunatamente è rimasto nei limiti dell'alveo grazie alla cassa di espansione - e il Pateanello è tracimata, uscendo dal percorso e invadendo il ponte.

Disagi anche nelle parte nord di Fontigo e in via Marconi, dovuti all'enorme quantità di acqua che ha invaso la strada e anche qui allagato scantinati e giardini privati. A Falzè di Piave è stata particolarmente colpita, invece, via Chiesuola. Viste le previsioni meteorologiche non incoraggianti anche per i prossimi giorni, comune e Protezione civile sono costrette a tenere costantemente monitorata la situazione.

“Invito i cittadini a tenere alta la guardia perché almeno fino a giovedì le previsioni meteo non sono incoraggianti – afferma il sindaco Mirco Villanova, che è stato nei luoghi allagati insieme agli assessori Gesus Bortolini e Vanni Frezza –. Abbiamo già presentato alla Regione Veneto la richiesta di stato di crisi”.