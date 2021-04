Maltempo, Coldiretti Veneto: "Dopo 60 giorni pioggia sui campi"

VENEZIA - Dopo 60 giorni senza pioggia, finalmente sui campi veneti è caduta l'acqua per stanare il periodo di siccità che aveva già costretto gli agricoltori a ricorrere alle irrigazioni di soccorso.



I terreni seminati a barbabietole e cereali hanno avuto il giusto apporto idrico per salvare le piantine nella delicata fase vegetativa.



Boccata di ossigeno anche per gli ortaggi e verdure, kiwi, piante da frutto, fragole e vivai fino ai prati per il foraggio, dopo lo shock termico causato dal brusco sbalzo di temperature passate in pochi giorni da un caldo semi estivo a un freddo da pieno inverno con notti sottozero e gelate in un saliscendi di clima impazzito che mette a rischio i raccolti che in alcuni casi sono stati anche dimezzati - sottolinea Coldiretti Veneto.



Interessata dalle perturbazioni l'area del Bacino Padano dove si produce 1/3 di tutto l'agroalimentare Made in Italy.