Maltempo: chiusa la statale per un incidente

BELLUNO - La fitta nevicata sui rilievi del Veneto ha causato stamani la chiusura per circa 3 ore della Strada statale 50 bis/var "del Grappa e del Passo Rolle" ad Arsiè (Belluno) a causa di uno scontro frontale tra due auto, che ha causato quattro feriti tra cui un minorenne. Nell'incidente sono state coinvolte una Renault Clio con a bordo una famiglia composta da madre, padre e figlio, e una Bmw 320 hybrid guidata da un cittadino straniero. I pompieri vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Feltre (Belluno), hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato le operazioni del personale sanitario del Suem 118. Tutti i quattro feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Per quaanto riguarda il maltempo in montagna, a causa di forti raffiche di vento sono stati chiusi i seguenti passi: Valparola, Giau e Cima Grappa. Mezzi operativi tutti in azione.