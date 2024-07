Maltempo, Cadore sotto torchio: d'anni d'acqua e alberi in strada

BELLUNO - A mezzogiorno, di venerdì 12 luglio, i vigili del fuoco stanno operando principalmente nelle provincie di Belluno e Treviso per danni causati dal maltempo: non si hanno notizie di persone coinvolte.

A Belluno 15 interventi eseguiti e in corso di svolgimento dalle ore 12:00 per caduta di alberi, danni d’acqua, copertura di tetti. Interessati i comuni di: Rocca Pietore, Auronzo di Cadore, Forno di Zoldo, Selva di Cadore, Feltre, Santo Stefano di Cadore, Tambre, Alano di Piave, Lentiai.

