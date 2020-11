Maltempo, cade un ponte in provincia di Crotone

CROTONE - L'ondata di maltempo che sta interessando il sud d'Italia continuerà ad interessare nelle prossime ore le regioni meridionali, con piogge e temporali.



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri.



A partire dalle prime ore di lunedì sono previste precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Sicilia e Calabria. Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di domani una allerta arancione su gran parte del settore ionico della Calabria e sulla Sicilia orientale.



A Melissa, in provincia di Crotone, un ponte ha ceduto alle piogge ed è crollato. Secondo quanto si é appreso, non ci sono feriti perché non risultano persone coinvolte nel crollo.



Piove da ieri notte in provincia di Palermo, dove la protezione civile ha diramato l'allerta arancione.