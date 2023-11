Maltempo, ancora senza esito le ricerche del vigile disperso nel bellunese

BELLUNO - Anche il Soccorso alpino dell'Alpago si è messo a disposizione dei Vigili del fuoco nella ricerca del loro collega, scivolato nel Rai vecchio vicino al cimitero di Puos d'Alpago (Belluno). Il 42enne è stato visto da alcune persone 600 metri più a valle, trascinato dall'impeto delle acque. Più avanti un altro canale, esondato proprio lo scorso anno, confluisce nel Rai e ieri sera contribuiva ad aumentarne la portata fino a Bastia, dove c'è l'apertura nell'area ecologica del lago.

Per tutta la notte i Vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori, e il Soccorso alpino dell'Alpago, con il Gruppo forre, hanno percorso sia a destra che a sinistra i primi 2,5 chilometri di sponde artificiali del canale, per poi continuare quando apre gli argini sul lago. Perlustrazioni lungo tutta l'asta principale, cercando di avvicinarsi il più possibile in alcuni punti legati, senza poter entrare in acqua per la sua pericolosità. Stamani sono oltre cento i Vigili del fuoco presenti, e l'intero percorso fino al lago di Santa Croce è stato nuovamente visionato, anche con l'elicottero Drago che ha effettuato lunghi sorvoli, e i droni del Soccorso alpino nella parte bassa del torrente.

