Maltempo e allerta nella notte

TRIESTE - Maltempo per tutta la notte in Friuli Venezia Giulia. Registrate piogge molto intense sulla pianura orientale e sulle Prealpi Giulie con cumulati che hanno raggiunto i 60 mm dalla mezzanotte alle 6 di venerdì 4 novembre. Sulla costa sta soffiando Scirocco con raffiche fino a 70 Km/h.



EVOLUZIONE

Si conferma la previsione di piogge da intense a molto intense fino al primo pomeriggio con possibili temporali e ancora vento forte da Sud o Sud-Ovest. Dal pomeriggio miglioramento.



EFFETTI AL SUOLO

Nella notte tra giovedì 3 novembre e venerdì 4 novembre si segnalano eventi di:

- allagamenti di scantinati nei Comuni di Pasian di Prato, Gonars, Bagnaria Arsa

- allagamento sottopasso nel Comune di San Giorgio di Nogaro

- allagamento strada tra Visco e Palmanova



ZONA COSTIERA

Alle ore 6:50 a Grado la marea ha raggiunto il livello di 1,20 m in aumento, a Trieste il livello di 2,60 m in aumento.



VOLONTARIATO

Da inizio allerta hanno operato 11 volontari e 5 mezzi dei Comuni interessati per interventi e monitoraggio sul territorio.