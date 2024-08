Maltempo: allerta gialla in Veneto fino a lunedì

VENEZIA - La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale. Allerta gialla anche per i bacini Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta -Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

L'avviso vale dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 18.00 di lunedì prossimo, 19 agosto. Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, tra la tarda serata di oggi e domani è prevista una fase di tempo instabile a tratti perturbato, con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, che interesseranno gran parte della regione con possibili fenomeni anche di forte intensità.

Lunedì permane una circolazione ciclonica, con Bora scura sull'Alto Adriatico, che porterà delle precipitazioni diffuse e consistenti anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su pianura e costa, in esaurimento dalla serata.