Maltempo, allagamenti a Castelfranco

CASTELFRANCO - Continuano i problemi del maltempo nella Marca, dopo gli 80 interventi tra ieri pomeriggio e stanotte da parte dei vigili del fuoco.



Crollato oggi il ponte del cantiere del nuovo bacino di laminazione lungo il torrente Muson nell'asolano dove si segnalano grossi problemi.



Problemi a Castelfranco con alcuni allagamenti in zona centrale e nell’area dell’ospedale vecchio i cui scantinati sono tutt'ora sottacqua (ore 22:20). Il livello dell'acqua delle "Fosse" è attualmente radente alla strada. Si teme per via San Pio X e via Roma, tutt'ora a rischio. Sott'acqua via Avenale, via Soranza, quartiere Verdi (poco lontano dal liceo Giorgione). Autopompe in azione in casa di riposo.



In alcune zone automobilisti bloccati perchè "hanno chiuso le strade con carriolate di sabbia (nella foto via Canaletto, laterale via Verdi) buttata a terra e bloccando i quartieri. "Pensavo di averle viste tutte" segnala un lettore di OggiTreviso.



Vigili del Fuoco in azione non solo a Castelfranco ma anche a Riese Pio X. Numerosi gli interventi in corso per prosciugamenti in varie zone. Stanno operando le squadre di Castelfranco Veneto, Montebelluna, Asolo, Gaiarine. Una ventina di interventi già eseguiti.



“Al momento – spiega l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin – il grosso del lavoro è concentrato sulla difesa della Casa di Riposo e dell’Ospedale castellano e sta dando buoni risultati. Abbiamo però notizia di numerosi scantinati allagati e le squadre di protezione civile rimarranno in attività per tutta la notte e comunque per tutto il tempo necessario”.



“Dal pomeriggio di oggi, come previsto – dice l’Assessore – precipitazioni abbondanti stanno interessando pressochè tutto il Veneto, e hanno creato difficoltà nel veronese, nel vicentino, e nella pedemontana trevigiana”



Diversi i video postati su facebook che stanno documentando la situazione (da Sei di Castelfranco Veneto se....NUOVO). All'opera decine di volontari della Protezione Civile.

Questa la situazione a Castelfranco (foto di Carlo Dorella)