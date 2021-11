Maltempo, albero finisce sulle auto parcheggiate

SAN DONÀ DI PIAVE - Un albero si sradica a causa del vento delle ultime ore e finisce sulle auto in sosta.

Martedì poco dopo le 16.30 vigili del fuoco in azione in via Giuseppe Verdi a San Donà di Piave nel parcheggio prospiciente l’ospedale per un albero sradicato, finito sopra otto autovetture: nessuna persona è rimasta ferita.



La squadra dei pompieri del locale distaccamento e il personale intervenuto da Mestre con l’autogrù hanno dapprima rimosso la pianta per poi liberare le automobili. Diversi i danni.