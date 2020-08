Maltempo, albero cade poco distante dalla chiesa

VITTORIO VENETO - Maltempo, diverse le richieste di intervento nel pomeriggio ai Vigili del Fuoco.



I pompieri in queste ore sono impegnati per taglio piante e rimozioni di alberi fra Conegliano, Vittorio Veneto, Cappella Maggiore ed Istrana.



In particolare intervento complesso a Onè di Fonte, dietro la Chiesa, in via San Nicolò per la rimozione di una grande pianta che occupava interamente la sede stradale. L'episodio è accaduto poco prima delle 19.