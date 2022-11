Maltempo: acqua alta e disagi sul litorale

TRIESTE - Acqua alta oltre le previsioni si sta registrando, in queste ore, nelle località marine del Friuli Venezia Giulia, a causa del passaggio di una perturbazione che ha imposto la diramazione, da parte della Protezione Civile, dell'allerta arancione. A Grado il porto è già sommerso, così come l'ingresso al ponte girevole che collega ad Aquileia: il collegamento, quindi, non è praticabile, mentre all'Isola della Schiusa il livello dell'acqua è a bordo banchina. A Lignano con l'alta marea l'acqua è uscita a Marina Uno ma non desta problemi, mentre il porticciolo dei residenti è sotto monitoraggio per l'approssimarsi del picco. A Duino la marea è uscita al Villaggio del Pescatore, ma è stata contenuta dalle barriere di protezione. A Muggia, piazza Nazzareno Sauro è allagata con interessamento delle residenze locali, comunque protette da paratie preventivamente installate.

A Trieste si segnala acqua di ristagno sulla carreggiata lungo mare. Nessun problema a Monfalcone, invece, dove la marea è uscita solo al porticciolo. I livelli dei corsi d'acqua regionali sono attualmente sotto il livello di guardia: le precipitazioni nelle ultime sei ore sono state intense, ma non eccezionali. Si registra vento forte ma senza danni. Da inizio allerta hanno operato 61 volontari e 25 mezzi dei Comuni interessati per interventi e monitoraggio sul territorio.