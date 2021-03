Malta, motopeschereccio italiano sottoposto a fermo: a bordo 5 marittimi

MALTA - Motopeschereccio italiano in stato di fermo a Malta. Il "Queen", dopo aver chiesto riparo per condizioni meteo avverse, si trova da ieri nel porto di Mgarr Harbour sull'isola di Gozo dove, a quanto apprende l'Adnkronos, è stato sottoposto a fermo per accertamenti da parte delle autorità maltesi che finora non hanno reso noto il motivo delle verifiche.

A bordo del natante ci sono cinque marittimi tra cui il comandante di nazionalità italiana.