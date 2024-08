Malori in vacanza, due vittime, nel Lago Santa Croce e al Lido

VENETO - Due persone sono morte ieri in Veneto in due differenti luoghi di vacanza, la spiaggia del Lido di Venezia, e il lago di Santa Croce, nel bellunese. In entrambi i casi sarebbero state vittime di malori, mentre erano in acqua. Al Lido di Venezia un settantenne, che si trovava in vacanza con la moglie e le figlie, è stato trovato privo di vita in mare da un altro turista. L'anziano si era allontanato per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno alla spiaggia. Una donna vietnamita, di 47 anni, è invece deceduta dopo essere stata colta da probabile malore mentre stava nuotando nel lago di Santa Croce. La turista è stata prontamente soccorsa dal personale del Suem, che ha tentato le manovre di rianimazione. La 47enne è però morta poco dopo il ricovero all'ospedale di Belluno.