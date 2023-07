Malori e crisi di panico sul volo Ryanair: «Aria condizionata rotta, chiusi in aereo con 42 gradi». Il racconto da incubo (VIDEO)

Un volo Ryanair diretto da Malaga a Milano Malpensa è diventato un incubo per i passeggeri che hanno vissuto ore di ritardo, disagi estremi e situazioni di grave pericolo. Tra malori, attacchi di panico e un'aria condizionata fuori uso con temperature torride, il volo ha fatto parlare di sé sui social, grazie al racconto di un influencer con oltre un milione di followers, Marco Ferrero.



L'inferno a bordo del volo Ryanair

L'esperienza descritta dall'influencer Marco Ferrero, noto come @iconize, ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i passeggeri e ha spinto l'associazione Codici a intervenire per indagare e tutelare i diritti dei consumatori coinvolti.



Secondo il racconto di Marco e di altri passeggeri sui social, il volo avrebbe dovuto partire alle 10.10 del mattino, ma è stato ritardato di ben 12 ore, decollando solo alle 22.20. I disagi però non si sono fermati qui. A bordo dell'aereo, con l'aria condizionata rotta e temperature esterne di 42 gradi, i passeggeri hanno sofferto il caldo insopportabile e hanno accusato malori e attacchi di panico.



Le immagini condivise da Marco Ferrero mostrano persone grondanti di sudore, alcune delle quali sono state soccorse da un'ambulanza al momento dell'atterraggio a Milano Malpensa, avvenuto dopo la mezzanotte. Tra la disperazione e la necessità di trovare un po' di fresco, le persone hanno tentato di prendere aria con qualsiasi mezzo a disposizione, come ventagli e altro.



L'intervento dell'associazione Codici

La videodenuncia di Marco Ferrero ha attirato l'attenzione dell'associazione Codici, che ha annunciato di voler indagare sull'accaduto e valutare eventuali azioni legali contro la compagnia aerea Ryanair.



Il Segretario Nazionale di Codici, Ivano Giacomelli, ha commentato il video definendolo "allucinante" e ha espresso preoccupazione per il pericolo corso dai passeggeri a bordo dell'aereo. Giacomelli ha sottolineato che il ritardo non è l'unico problema in questa situazione, ma è stato soprattutto il trattamento riservato ai passeggeri, costretti a rimanere per ore in un aereo senza aria condizionata in condizioni di sofferenza e disagio.



Diritti da far valere

L'associazione Codici invita tutti i passeggeri coinvolti in questo volo o in situazioni simili a segnalare eventuali disagi, ritardi, mancata assistenza o disservizi. È possibile contattare l'associazione tramite il numero 065571996 o all'indirizzo segreteria.sportello@codici.org.



Codici chiede a Ryanair di dare spiegazioni riguardo all'accaduto e di intervenire tempestivamente per risarcire i passeggeri che hanno vissuto questa disavventura. La tutela della salute dei passeggeri e il rispetto dei loro diritti devono essere una priorità per tutte le compagnie aeree, e situazioni come questa non possono essere ignorate o archiviate come semplici imprevisti.