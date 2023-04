Malori in chiesa, soccorse quindici persone

UDINE - Sono 15 le persone che sono state soccorse dai sanitari nella mattinata di domenica in Friuli Venezia Giulia, in chiesa, a seguito di malori che le hanno colte durante le celebrazioni o nell’arco temporale a ridosso. La maggior parte nella provincia di Udine e nella provincia di Trieste; due anche nella provincia di Pordenone. Si tratta sia di uomini che di donne, di tutte le età, compresa una persona minore. Le persone che erano con loro in quel momento hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 e gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato le telefonate alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. In tutti i casi gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi delle ambulanze (non è stata mai inviata l’automedica). Le persone sono state prese in carico dal personale sanitario.