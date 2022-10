Malore in volo, muore sull’aereo per Londra

LONDRA - Una donna di 51 anni è morta all’improvviso, pare per un arresto cardiaco, mentre viaggiava da Huston, in Texas, a Londra. Il decesso ha sconvolto i passeggeri e il personale della United Airlines, sotto shock per quanto avvenuto.

L’aereo è atterrato come previsto alle 7 di mercoledì 5 ottobre e all’aeroporto londinese di Heathrow ad attendere la salma la polizia e l’ambulanza. La notizia è stata riportata dal quotidiano The Sun. Sul caso verrà preparato un fascicolo, ma il decesso non sarà trattato come caso sospetto.