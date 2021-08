Malore in vacanza, si è spento il sindaco Aldo Pellizzari

VICENZA - Si spegne a causa di un malore. Il sindaco di Rotzo (Vicenza), Aldo Pellizzari, è morto nel pomeriggio di ieri mentre era in vacanza al mare in Toscana, a Rosignano (Livorno). Aveva 52 anni: sarebbe stato colto da un malore mentre stava facendo un bagno in mare. Era in vacanza con la famiglia.



Imprenditore nel settore dei metalli, a ottobre avrwebbe concluso il suo mandato.

«Un pensiero commosso per il sindaco di Rotzo (Vicenza), Aldo Pellizzari, che è improvvisamente scomparso. Merita un immenso grazie per tutto quello che ha fatto per la sua comunità: le mie preghiere e il mio pensiero affettuoso vanno alla sua famiglia e ai suoi amici», ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini.