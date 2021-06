Malore a un bambino quest'oggi in spiaggia

ROVIGO - Paura in spiaggia questa mattina a Rosolina Mare in provincia di Rovigo. Un bambino si è accasciato a terra all'improvviso mentre stava trascorrendo la giornata al mare con i genitori; è stato salvato direttamente sulla spiaggia.

Intorno alle 10:30 il bambino si è accasciato al suolo per un malore. L'episodio è accaduto nella zona del bar del bagno Bellarosa. La chiamata al 118 è stata immediata mentre qualcuno dei presenti ha eseguito il massaggio cardiaco. Sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso perché la situazione a un certo punto sembrava drammatica.



Nonostante l'emergenza, quando il personale sanitario è arrivato sul posto le condizioni del giovanissimo erano già migliorate e stabili e dunque non è stato necessario intubarlo. Sembra che il malore sia stato riconducibile ad una crisi epilettica. Il ragazzino è stato ricoverato in ospedale a Rovigo per accertamenti.