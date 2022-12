Malore sul tetto della fabbrica: operaio si spegne a 44 anni

UDINE - Un uomo di 44 anni si è spento sul posto di lavoro: la tragedia è accaduta nel primo pomeriggio di lunedì. L’uomo stava lavorando in fabbrica a Osoppo, in provincia di Udine: operaio di una ditta esterna, è stato colto da un malore Si è spento poco dopo. Pare che la vittima fosse impegnata in alcune mansioni quando ha detto a un suo collega di non sentirsi bene. Pochi istanti dopo l'uomo si è accasciato e ha perso conoscenza. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.