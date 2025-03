Malore sul palco: Bobby Solo ferma il concerto

PORDENONE - Ieri sera, al Capitol di Pordenone, il concerto di Bobby Solo è stato interrotto a causa di un improvviso malore accusato dal cantante. L'evento, sold out in poco tempo, era parte delle celebrazioni per gli 80 anni dell'artista. Dopo circa 45 minuti di esibizione, Bobby Solo ha manifestato un mancamento probabilmente legato a uno stato febbrile, costringendolo a interrompere il concerto.



Nonostante la preoccupazione del pubblico, il cantante ha ricevuto rassicurazioni dai sanitari presenti e non è stato necessario trasferirlo in ospedale. Prima dell'esibizione, Bobby Solo aveva dovuto prendere antibiotici per salire sul palco. Dopo il primo intervento, ha espresso il desiderio di continuare il concerto, ma la serata è stata comunque sospesa. Il pubblico ha ricevuto rassicurazioni sullo stato di salute del cantante, che è stato descritto come stabile.