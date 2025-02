Malore sugli spalti, 75enne rianimato con il defibrillatore

VERONA – Attimi di paura sabato pomeriggio al campo sportivo di via Badile a Verona, dove un 75enne ha accusato un arresto cardiaco mentre assisteva a una partita di calcio giovanile. L’uomo si è accasciato a terra intorno alle 15:00, sotto gli occhi degli altri spettatori. Il salvataggio con il defibrillatore. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato il 118, seguendo le istruzioni della centrale operativa fino all’arrivo dei soccorsi. Il campo era dotato di un defibrillatore Dae, che è stato utilizzato per la rianimazione. Dopo una scarica, il cuore dell’anziano ha ripreso a battere, e poco dopo ha ripreso conoscenza. L’uomo, stabilizzato dal personale sanitario, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso per ulteriori accertamenti.