Malore in spiaggia muore tra i bagnanti

CAORLE (VENEZIA) - Accusa un malore in spiaggia e muore sotto gli occhi degli altri bagnanti. Si è spenta così una 71enne residente a Portogruaro verso le 13 di lunedì 20 giugno 2022 sulla spiaggia della Brussa di Caorle; era stata colta da improvviso malore.



Immediato l’arrivo dei sanitari del SUEM 118, giunti sul posto anche a bordo dell’elicottero decollato da Treviso, i quali tuttavia non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.



Hanno rilevato l'episodio i carabinieri della stazione di Villanova. La salma è stata poi trasferita in obitorio a Portogruaro.