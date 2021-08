Malore in spiaggia, due turisti perdono la vita

BIBIONE - Doppia tragedia in spiaggia questa mattina, domenica, a Bibione. Malore per un turista verso le 11 lungo l’arenile all’altezza del settore Maya.

Immediati i soccorsi da parte dei bagnini e l’arrivo dell’ambulanza. Il personale sanitario ha chiesto l’immediato invio di un elicottero.



La presenza degli ombrelloni ha però obbligato il pilota a non atterrare e a calare i soccorritori con il verricello.

Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo, 70 anni, ha purtroppo perso la vita.

Cinque minuti più tardi, a una trentina di metri di distanza, malore per un 51enne turista tedesco mentre si trovava in acqua. Riportato a riva è stato sottoposto a rianimazione: il decesso è sopraggiunto poco dopo.