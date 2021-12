Malore a scuola, Giada si spegne a 14 anni

UDINE - Si spegne per un malore a 14 anni: il decesso all’ospedale di Trieste.

Lutto a Fiumicello Villa Vicentina, nella bassa friulana, per la prematura scomparsa della giovanissima Giada, morta a soli 14 anni.



La ragazzina sarebbe stata ricoverata nei giorni scorsi in seguito ad un malore. In un primo momento sarebbe stata portata all'ospedale di Monfalcone, poi il trasferimento a Trieste.

Purtroppo, però, la quattordicenne, che amava la pallavolo, non ce l'ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere.