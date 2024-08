Malore in provviso, muore in spiaggia a Jesolo

JESOLO - Una donna anziana di nazionalità austriaca è morta, colta da malore, mentre era in spiaggia in vacanza a Jesolo (Venezia). Il fatto è avvenuto questa mattina, in prossimità della torretta 7, il cui servizio di salvataggio è seguito dal personale di Jesolo Turismo Spa, nella zona compresa tra le piazze Aurora e Marina.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, poco dopo le 11, è entrata in acqua per cercare un po' di conforto dal grande caldo che imperversava sulla città. Fatti pochi passi, a neppure cinque metri dalla riva, con l'acqua che non raggiungeva le ginocchia, è improvvisamente crollata, colta da un malore. Alla scena hanno assistito altri bagnanti, che si trovavano nelle immediate vicinanze della donna; sono intervenuti portandola a riva e dando l'allarme.

Pronto l'intervento dei bagnini di Jesolo Turismo, cui è aggiunta una infermiera professionista, in servizio al Punto di Primo Soccorso gestito da Ways srl (cui la stessa Jesolo Turismo ha affidato la gestione proprio delle sei postazioni dislocate lungo la costa); quindi sono giunti i sanitari del Suem 118. Le manovre di rianimazione sono proseguite per diversi minuti, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Le cause del decesso sarebbero da fare risalire al malore. Sul posto si è portato anche il personale della Guardia Costiera di Jesolo, con la comandante Valeria Gargano, cui è spettato anche il compito di risalire all'identità della persona deceduta. Ottenuto il nullaosta dall'autorità giudiziaria, la salma è stata ricomposta nella cella mortuaria dell'ospedale cittadino.