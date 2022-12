Malore nel locale: salvato con l'elisoccorso

UDINE - Un uomo di circa 70 anni di età, cittadino straniero, è stato colto da un grave malore mentre si trovava all’interno di un pubblico esercizio di Sappada. Gli infermieri della centrale Suem 118 di Belluno giovedì ha contattato direttamente la centrale Sores Fvg e gli infermieri hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Rigolato ed è stato richiesto contestualmente l’invio dell’elisoccorso alla centrale Suem 118 di Belluno. Dalla elibase di Pieve di Cadore è decollato quindi l’elisoccorso “Falco” che ha raggiunto Sappada. Le due equipes sanitarie hanno preso in carico il pensionato che è stato trasportato in volo all’ospedale di Belluno. Sul posto i volontari del soccorso alpino per supporto logistico all’elicottero.