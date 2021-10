Malore in montagna, escursionista perde la vita

CORTINA D'AMPEZZO (BL) – Domenica alle 14 è scattato l’allarme per un uomo colto da malore improvviso, mentre con i familiari si trovava nei pressi del Lago di Fosses, sulle Dolomiti d’Ampezzo.



Sul luogo indicato è subito volata l’eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore, che è atterrata nelle vicinanze.

Personale medico e tecnico di elisoccorso sono subentrati ai presenti, che già stavano facendo il possibile, nelle manovre di rianimazione, ma non c’è stato niente da fare, se non constatare il decesso di P.C., 62 anni, di Lozzo di Cadore (BL).



Ricomposta, la salma è stata imbarellata e trasportata alla piazzola del Codivilla.