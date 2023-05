Malore in montagna: escursionista elitrasportato in ospedale

UDINE - Chiusaforte Tra le 13.30 e le 15 si è svolta una operazione di soccorso sopra Casera Cregnedul di sopra. È qui che un friulano del.1960 ha accusato un malore mentre procedeva lungo il sentiero 625. L'uomo si trovava a circa trenta minuti di cammino sopra la casera assieme alla moglie e al loro cane ed è lì che ha perso i sensi. È stato raggiunto dai soccorritori della Guardia di Finanza mentre a valle si era attivata nel frattempo anche la.stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e contestualmente dall'elisoccorso regionale. L'elisoccorso ha sbarcato con il.verricello il.personale.tecnico sanitario sul posto dove l'uomo è stato stabilizzato e imbarellato con l'aiuto dei soccorritori dopo la.visita del medico di bordo, quindi imbarcato con una verricellata da 40 metri mentre la.moglie è scesa assieme al.cane e agli altri soccorritori. Sbarcato a Sella Nevea dove c'era l'ambulanza è stato nuovamente valutato per poi essere nuovamente imbarcato e condotto a Udine in elicottero.

Cormons

La stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta tra le 14 e le 16 per soccorrere un uomo colto da malore mentre si svolgeva la.manifestazione della Vierte sul Monte Quarin. Il 67enne di Villesse è stato subito stabilizzato dal personale.medico già presente sul posto per la.manifestazione e poi raggiunto dai soccorritori del Soccorso Alpino, cinque tecnici, che sono arrivati a piedi e lo hanno sistemato nella barella trasportando poi a spalla per circa un chilometro fino alla piazza dove era arrivata l'ambulanza. Si tratta probabilmente di un colpo di calore.