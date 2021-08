Malore mentre sta lavorando, muore operaio di 52 anni

PADOVA - Incidente sul lavoro in provincia di Padova. Questa mattina alle 10.00 a Selvazzano Dentro i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Marconi per liberare un uomo, rimasto sotto un macchinario.

Durante i lavori di spostamento del macchinario un operaio è rimasto parzialmente schiacciato.

I pompieri di Abano Terme l'hanno liberato e poi è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri e personale dello Spisal.

Sempre questa mattina a Santa Giustina in Colle poco dopo le 9.00 un 52enne operaio operaio, dipendente di un vivaio di Borgoricco, mentre stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione, si è accasciato all’improvviso per un malore ed ha perso la vita.

Sul posto sono stati chiamati i soccorsi ma i tecnici del Suem non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.