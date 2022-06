Malore mentre si trovava in Val Resia: soccorsa una donna

UDINE - Ha accusato un malore mentre si trovava con i familiari lungo un sentiero della Val Resia. La donna, un’anziana 85enne, è stata raggiunta nella mattinata di domenica dal soccorso alpino della sezione di Moggio Udinese che ha operato in Val Resia assieme alla Guardia di Finanza e all'ambulanza giunta da Chiusaforte La donna era assieme ai familiari quando ha avuto un mancamento, probabilmente causato da un colpo di calore.



I soccorritori, sei persone in tutto, l'hanno raggiunta percorrendo a piedi un tratto di sentiero per una decina di minuti e assieme ai sanitari l'hanno adagiata in barella dopo averla stabilizzata. La donna è stata condotta in ospedale per accertamenti.