Malore mentre risale il sentiero: perde la vita un uomo

TRIESTE - Si sta concludendo un intervento della stazione di Trieste del Soccorso Alpino chiamata a intervenire sul sentiero che conduce in Costa dei Barbari alle 18.

La segnalazione è arrivata da parte di altri bagnanti che risalivano dal mare che hanno visto un uomo sedersi affaticato, poi rialzarsi e un attimo dopo lo hanno sentito accasciarsi al suolo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. L'uomo stava anch'egli risalendo dalla spiaggia e non era accompagnato. Il medico legale ha scoperto nel visitarlo che era già cardiopatico e ha ufficialmente constatato il suo decesso, pochi minuti fa. I carabinieri hanno rintracciato la sua automobile grazie alle chiavi ritrovate all'interno del suo zaino. Al momento non sono note le sue generalità. I soccorritori lo trasporteranno in salita fino al livello della strada, dove sono giunte sia l'ambulanza del 118 sia l'auto medica.



Trasaghis

E' scattato invece già alle 16.40 un intervento che si è concluso alle 19.30 sul Monte Brancot (Prealpi Carniche) a circa 600 metri di quota, che ha impegnato fisicamente i soccorritori per tre ore. A chiamare il Nue112 due escursioniste una delle quali, di Romans d'Isonzo, del 1961 iniziali L. B. si è procurata una forte distorsione alla caviglia scendendo. La donna ha provato a scendere autonomamente per un tratto ma il dolore era troppo forte ed ha deciso di chiamare i soccorsi. La Sores ha inviato sul posto i soccorritori della stazione di Udine - Gemona del Soccorso Alpino e quelli della Guardia di Finanza di Tolmezzo. I nove uomini hanno raggiunto la posizione della donna in circa un'ora e quindici di cammino, portando con sé i presidi sanitari per bloccarle l'arto e imbarellarla e poi hanno iniziato la discesa alternandosi nel trasporto della barella che nei tratti più esposti è stata assicurata con uno spezzone di corda di sicurezza. Una volta giunti sulla strada l'hanno affidata all'ambulanza.



Malborghetto Valbruna

Anche questa mattina c'è stato un intervento per una persona non più in grado di camminare nei pressi del rifugio Pellarini (Alpi Giulie) per uno stiramento alla gamba. La persona è stata evacuata in accordo con la Sores con l'elicottero della Protezione Civile che ha imbarcato due tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino per portarla a valle.