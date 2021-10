Malore mentre fa jogging, muore giovane medico

PADOVA - Era uscito per una seduta di jogging quando si è accasciato a terra all’improvviso, poco distante da casa, probabilmente colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.



Purtroppo per il giovane 36enne non c’è stato nulla da fare, vani i tentativi dei sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato a Camposampiero nel padovano.



La vittima F.M. era un giovane medico che lavorava all’ospedale di Cittadella. Lascia la moglie e due bambini piccoli.