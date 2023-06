Malore mentre è seduto al bar: si accascia e muore

UDINE - Malore al bar, si accascia a terra e muore. Un uomo di 46 anni, residente a Marano Lagunare, è morto nel tardo pomeriggio di ieri mentre era seduto all’interno di un bar a Latisana, in provincia di Udine. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, l’uomo, dopo essersi accasciato, non ha più ripreso coscienza. E’ stato quindi constatato il decesso. Si sarebbe trattato di un malore. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri.